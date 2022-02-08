Создание подразделения быстрого реагирования Украины

11:48 17 Май Киев, Украина





Стало известно, что 12 мая был обстрелян украинский автомобиль, с группой разминирования. НВФ (незаконные вооруженные формирования) обстреляли его из противотанкового управляемого гранатомета – ПТУР . В результате, несмотря на повреждения машины, никто не пострадал. По счастливой случайности ПТУР прошел насквозь автомобиля, лишь сумев поджечь его, после чего экипаж смог быстро потушить машину. В связи с участившимися обстрелами, нападениями и шпионажем , в Госпогранслужбе Украины было принято решение о создании подразделения быстрого реагирования.Стало известно, что 12 мая был обстрелян украинский автомобиль, с группой разминирования. НВФ (незаконныеформирования) обстреляли его из противотанкового управляемого. В результате,повреждения машины, никто не пострадал. По счастливой случайности ПТУРнасквозь автомобиля, лишь сумев поджечь его, после чего экипаж смог быстро потушить машину.

В тоже время в Мариуполе был задержан очередной террорист . По версии следствия, он был завербован ФСБ РФ для проведения теракта на одном из военных объектов в Донецкой области. При нем нашли взрывное устройство, которое он взял из тайника. Сила действия ВУ (взрывного устройства) примерно равнялась 720 гр тротила. Террорист воевал против ВСУ ( Вооруженных сил Украины) в 2014 году, теперь же собирал разведывательную информацию и готовил теракт. Его приговорили к 6-ти годам лишения свободы, в том числе за госизмену.