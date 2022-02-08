Создание подразделения быстрого реагирования Украины

В связи с участившимися обстрелами, нападениями и шпионажем, в Госпогранслужбе Украины было принято решение о создании подразделения быстрого реагирования.
Стало известно, что 12 мая был обстрелян украинский автомобиль, с группой разминирования. НВФ (незаконные вооруженные формирования) обстреляли его из противотанкового управляемого гранатомета – ПТУР. В результате, несмотря на повреждения машины, никто не пострадал. По счастливой случайности ПТУР прошел насквозь автомобиля, лишь сумев поджечь его, после чего экипаж смог быстро потушить машину.
Стало известно, что 12 мая был обстрелян украинский автомобиль, с группой разминирования. НВФ (незаконные вооруженные формирования) обстреляли его из противотанкового управляемого гранатомета – ПТУР. В результате, несмотря на повреждения машины, никто не пострадал. По счастливой случайности ПТУР прошел насквозь автомобиля, лишь сумев поджечь его, после чего экипаж смог быстро потушить машину.
В тоже время в Мариуполе был задержан очередной террорист. По версии следствия, он был завербован ФСБ РФ для проведения теракта на одном из военных объектов в Донецкой области. При нем нашли взрывное устройство, которое он взял из тайника. Сила действия ВУ (взрывного устройства) примерно равнялась 720 гр тротила. Террорист воевал против ВСУ (Вооруженных сил Украины) в 2014 году, теперь же собирал разведывательную информацию и готовил теракт. Его приговорили к 6-ти годам лишения свободы, в том числе за госизмену.
Ситуации подобные этим будет теперь контролировать подразделение быстрого реагирования. “Основным вызовом для Украины остаётся российская агрессия. И все мы могли чувствовать уровень угроз на этом участке границы и со стороны оккупированных Россией территорий. Государственная пограничная служба Украины, как элемент сектора безопасности и обороны, нарастила свой военный компонент в виде подразделений быстрого реагирования, которые имеют необходимое вооружение и обучаемость для ведения боевых действий”, - прокомментировал создание подразделения Сергей Дейнеко, глава Государственной пограничной службы Украины. Он также добавил, что группы подразделения будут действовать и на границах с неподконтрольной территорией Крыма.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии