Создание подразделения быстрого реагирования Украины

11:48 17 Май Киев, Украина

В связи с участившимися обстрелами, нападениями и шпионажем, в Госпогранслужбе Украины было принято решение о создании подразделения быстрого реагирования.

Стало известно, что 12 мая был обстрелян украинский автомобиль, с группой разминирования. НВФ (незаконные вооруженные формирования) обстреляли его из противотанкового управляемого гранатометаПТУР. В результате, несмотря на повреждения машины, никто не пострадал. По счастливой случайности ПТУР прошел насквозь автомобиля, лишь сумев поджечь его, после чего экипаж смог быстро потушить машину.
В тоже время в Мариуполе был задержан очередной террорист. По версии следствия, он был завербован ФСБ РФ для проведения теракта на одном из военных объектов в Донецкой области. При нем нашли взрывное устройство, которое он взял из тайника. Сила действия ВУ (взрывного устройства) примерно равнялась 720 гр тротила. Террорист воевал против ВСУ (Вооруженных сил Украины) в 2014 году, теперь же собирал разведывательную информацию и готовил теракт. Его приговорили к 6-ти годам лишения свободы, в том числе за госизмену.
Ситуации подобные этим будет теперь контролировать подразделение быстрого реагирования. Основным вызовом для Украины остаётся российская агрессия. И все мы могли чувствовать уровень угроз на этом участке границы и со стороны оккупированных Россией территорий. Государственная пограничная служба Украины, как элемент сектора безопасности и обороны, нарастила свой военный компонент в виде подразделений быстрого реагирования, которые имеют необходимое вооружение и обучаемость для ведения боевых действий, - прокомментировал создание подразделения Сергей Дейнеко, глава Государственной пограничной службы Украины. Он также добавил, что группы подразделения будут действовать и на границах с неподконтрольной территорией Крыма.