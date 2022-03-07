Создан атлас административно-территориального устройства Украины

В соответствии с новым административно-территориальным устройством был создан атлас, который содержит показатели каждого нового района.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Атлас содержит информацию о названиях, границах, площади, численности населения, составе по общинам каждого нового района каждой области.
Так, в атласе указано 136 районов (в т.ч. 17 - на временно оккупированных территориях Украины). В целом по стране 29 710 поселений (города, поселки городского типа, села). Также отмечается, что в Украине 41 902,4 тыс. человек населения.
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