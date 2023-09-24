Современные казаки ВСУ пишут письмо - картина Репина в наше время

08:08 24 сентября Киев, Украина

Многие зарубежные наблюдатели отмечают, что украинские бойцы даже в самых сложных ситуациях не теряют чувства юмора и любви к прекрасной культуре своего народа. Подтверждением тому стала современная интерпретация картины украинского художника Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".

Создали этот шедевр в современных условиях бойцы 112-й бригады ТРО Сил обороны Украины и французский фотограф Эмерик Луиссе.

Свою работу художник выложил на странице в Instagram.

Эмерик Луиссе проводит параллели между нынешней войной, которую ведут украинские воины в противостоянии российской агрессии, с битвами запорожских казаков, противостоявших Османской империи в 17 веке.

Свою работу автор назвал "Издалека, слышу ответ казаков" и выразил особую благодарность всем украинским воинам за участие в фотосессии.

В подписи к фото он отметил, что в Европе в большинстве случаев существует консенсус по поводу осуждения захватнической войны, которую ведет россия, однако, по его словам, "значительно более коварная война" разворачивается вокруг контроля над историей и культурой, которая для европейцев остается малоизвестной.

"Культура — это оружие на большом поле битвы, давайте не забывать об этом", — призывает французский художник.

Кто такой Эмерик Луиссе

Эмерик Луиссе родился в 1983 году и вырос в пригороде Парижа. Он называет себя визуальным художником, работы которого являются художественной транскрипцией геополитического анализа. Кроме того, что Луиссе является фотохудожником, он также преподает в Институте политических исследований Парижа и ведет серию конференций о современном искусстве и геополитике.

Как фотограф Луиссе объединяет геополитику с искусством, поднимая вопрос о репрезентации конфликтов. Такие творческие проекты привели его в Сирию, Афганистан, Колумбию, Ирак и Украину.

В 2014 году вышла в свет его книга "Майдан – сто портретов", в которой зафиксированы лица тех, кто присоединился к сопротивлению режиму Януковича и вышел на Евромайдан.

В марте 2022 года он вернулся в Украину, чтобы создать новый цикл "Украина — 100 скрытых лиц".

Напомним, ранее британский уличный художник Бенкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке.