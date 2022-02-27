Советы ГСЧС: Что делать людям при авариях на химических объектах

09:28 27 Февраль Киев, Украина

Краткая инструкция по гражданской защите граждан:



1️⃣ Закройте окна и не открывайте их без необходимости. При открытии – завешивайте их влажной или марлевой тканью, периодически меняйте ее.

2️⃣ Избегайте длительного пребывания на воздухе.

3️⃣ Пользуйтесь системой кондиционирования и очистки воздуха. Поставьте в вашем помещении емкости с водой для повышения влажности воздуха.

4️⃣ Регулярно производите влажную уборку.

5️⃣ Чувствуете запах дыма? Немедленно надевайте влажные маски, оконные и дверные проемы изолируйте влажной тканью.



6️⃣ Увеличьте потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (миральные напитки, кислородно-белковые коктейли. Исключить газированные напитки).

7️⃣ Несколько раз в день принимайте душ, промывайте нос и горло.

Если у вас проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дополнительно проконсультируйтесь с врачом.