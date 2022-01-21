Советы экспертов населению в случае активизации российской агрессии

16:39 21 Январь Киев, Украина





1. Успокоиться



«Паника исключает здравый смысл, поведение в этом состоянии является алогичным и хаотическим, – подчеркивает Олег Покальчук. – Людей, способных действовать в условиях повышенной тревожности, немного».



Военный психолог согласен с аргументами президента: по сути, в Украине война длится давно. «И сейчас, когда меня спрашивают, следует ли упаковывать тревожный чемоданчик, я отвечаю: «А зачем вы его разбирали?», – отмечает Покальчук.



2. Составить план эвакуации



Боец Украинской добровольческой армии Елена Белозерская рекомендует перед тем, как начать что-то делать, определиться с ключевым: попытаетесь ли вы покинуть свой населенный пункт в случае, если к нему приблизятся боевые действия. Это решение зависит от многих факторов. На фоне обострения темы возможного вторжения России в Украину в обществе начались панические настроения и растерянность. Эксперты поделились полезными рекомендациями для населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации или войны.«Паника исключает здравый смысл, поведение в этом состоянии является алогичным и хаотическим, – подчеркивает Олег Покальчук. – Людей, способных действовать в условиях повышенной тревожности, немного».Военный психолог согласен с аргументами президента: по сути, в Украине война длится давно. «И сейчас, когда меня спрашивают, следует ли упаковывать тревожный чемоданчик, я отвечаю: «А зачем вы его разбирали?», – отмечает Покальчук.Боец Украинской добровольческой армии Елена Белозерская рекомендует перед тем, как начать что-то делать, определиться с ключевым: попытаетесь ли вы покинуть свой населенный пункт в случае, если к нему приблизятся боевые действия. Это решение зависит от многих факторов.

«Первое – степень вашего участия в украинском патриотическом движении и осведомленности об этом врагов. Примите во внимание, что в случае временной оккупации вашего города или села российские спецслужбы не будут ловить каждого, кто когда-нибудь запостил в Facebook сине-желтый флаг или сбрасывал деньги волонтерам на нужды фронта. Но ваш сосед, если захочет, например, за что-нибудь вам отомстить или что-то у вас отжать – донесет. И тогда у вас возможные проблемы», – объясняет логику отступления Белозерска.

Еще один немаловажный фактор. «Наличие или отсутствие у вас родственников/друзей в безопасном месте, которые согласны вас принять и помочь. Если такие люди есть, договоритесь с ними раньше времени, потому что иногда случаются форс-мажоры», – предупреждает военная.



«Третье ключевое обстоятельство – это ваша мобильность. Это зависит от вашего возраста и состояния здоровья, физической подготовки членов семьи, наличия собственного автотранспорта и т.д.», – добавляет она.



Белозерская также отмечает: «Что нужно сделать уже сейчас – найти надежных людей из круга родственников, друзей и соседей, которые приняли такое же решение, как вы – уехать или остаться, и договориться о совместных действиях. Ибо, если станет беспокойно, как на беженцев, так и на тех, кто останется, могут нападать налетчики. Возможны и другие проблемы, которые не решить самостоятельно. Подумайте и договоритесь, как поступить так, чтобы в критический момент не остаться без связи со своими».



3. Подготовка. Что можно делать уже сейчас?



Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (при Министерстве культуры и информационной политики Украины) еще летом прошлого года представил брошюру «В случае чрезвычайной ситуации или войны».

Ключевые практические в ней рекомендации следующие:

узнать, где находятся ближайшие укрытия, проверить состояние подвального помещения в вашем доме;

произвести запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;

подготовить средства пожаротушения;

приобрести альтернативные средства освещения помещения на случай отключения энергоснабжения (фонарики и батарейки к ним, свечи, спички);

подготовить средства для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения;

позаботиться об исправном состоянии частного транспорта и запасе топлива на случай эвакуации из опасного района;

в холодное время подумать альтернативный обогрев дома на случай отключения централизованного отопления;

позаботиться об удобной одежде и обуви;

сложить тревожный чемодан.

4. Что класть в тревожный чемодан?



Сам чемодан должен быть вместительным и удобным – это не рюкзачок.

Туда нужно положить:

паспорт и копии всех необходимых документов (свидетельство о рождении, военный билет, документ об образовании, трудовой книжке или пенсионном удостоверении, документы на собственность);

деньги (наличные деньги и банковские карты);

зарядные устройства для мобильных телефонов;

радиоприемник, фонарик, сигнальные устройства, компас, часы, компактный набор инструментов (мультитул), нож, мусорные пакеты,

блокнот, карандаш, нити, иглы, спички, зажигалки;

теплая одежда (если есть термоодеяло), нижнее белье, надежная удобная обувь;

гигиенические средства;

аптечку, включая медицинские препараты, которые употребляете ежедневно, а также рецепты на медикаменты;

посуду, в которой сможете приготовить, разогреть и хранить пищу;

воду и на трое суток продукты питания, долго хранящиеся и не требующие дополнительного приготовления.

5. Подготовка для мужчин



Блогер Мирослав Гай отмечает: если начнутся боевые действия, мужчины, скорее всего, будут мобилизованы, даже те, у кого «белый» билет. «Это хорошо, потому что мужчине на войне, как ни странно, легче выжить в составе боевого подразделения», – считает он.



«Узнайте, где находится ваш военкомат, если вы живете не по месту регистрации. Но не стоит туда сразу бежать. Ждите пару дней, пока спадет ажиотаж. На вас не будет времени в хаосе первых дней войны. Не спешите», – советует Гай.



По словам блоггера, не стоит рассчитывать на то, что армия обеспечит всем необходимым, поэтому соберите следующие вещи:

средства гигиены, влажные салфетки, индивидуальное лекарство и средство от комаров;

две пары трусов, носков, футболок, одна пара брюк, один спортивный костюм или шорты, резиновые тапочки, кроссовки, головной убор обязательно;

каремат, спальный мешок, кружка, ложка, миска, нож, маленький рюкзачок («в баню вещи взять», – объясняет Гай).

небольшой запас пищи из расчета одна консерва и бутылка воды в день;

паспорт, копии документов, деньги сложить в кошелек и всегда носить на груди под одеждой;

зарядное устройство, полный пауэрбанк, запасной дешевый телефон, долго удерживающий заряд;

Блокнот и карандаш.

6. Боевые действия надвигаются. План действий



Когда фронт наступает на ваш город, главный совет – скорее убираться из города, говорит ветеран АТО Юрий Черкашин и инструктор по физической безопасности Алексей Павлийчук.



«Вероятность смерти гражданского в городе во время боевых действий от 50 до 90%», – отмечает Павлийчук и добавляет, что в 21 веке информация распространяется оперативно, поэтому времени для эвакуации должно хватить.



Как понять, что пора покидать город? Павлийчук признает, что эту грань каждый должен определять для себя. Все зависит от интенсивности боевых действий, скорости движения вражеских войск. "Если на вас еще ничего не летит, значит, можно двигаться", – объясняет он.



«Столица – случай особый, у жителей Киева будет больше времени для сборов, поскольку город никто просто не сдаст. Но проблема в том, что это огромный мегаполис, будет транспортный коллапс по всем направлениям. Летом можно рассматривать альтернативы авто, те же велосипеды, но на них ты далеко не уедешь и многое не повезешь. Лучше всего рассчитывать на авто и выбираться из города не главными магистралями, а малыми, локальными дорогами, на которых меньший шанс пробки, хотя при такой ситуации проблемы будут во всех направлениях. Если автомобиля нет, следует кооперироваться со знакомыми», – советует Юрий Черкашин.



Покинуть город иногда возможно только пешком. При эвакуации ветеран АТО советует: «Будьте решительными, понимайте, что, возможно, вам придется все бросить, каким бы это имущество не было дорогим, помните, что ваша жизнь и жизнь близких намного дороже».



7. Если начали стрелять



Если так случилось, что вы оказались в зоне боевых действий или видите вооруженных людей согласно рекомендациям Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, следует:

не извещать о своих будущих действиях малознакомым людям;

всегда носить с собой документ, удостоверяющий личность. Деньги и документы держать в разных местах – так будете иметь больше шансов их уберечь;

держать около себя записи о группе крови (свою и близких родственников) и информацию о возможных проблемах со здоровьем (например, аллергию на медицинские препараты, хронические заболевания);

знать, где расположены хранилища и укрытия, близкие к вашему дому, работе и местам, которые вы часто посещаете;

не находиться вне жилья и места работы, избегать мест скопления людей;

при выходе из помещений соблюдать правила правой руки и пропускать вперед нуждающихся в помощи – это поможет избежать давки;

не лезть в споры с незнакомыми людьми – это поможет избежать провокаций;

в случае поступления информации по официальным каналам государственных органов власти о возможной опасности передать ее другим людям;

не носить армейскую форму или камуфлированную одежду – лучше одевать одежду темного цвета, не привлекающую внимания, избегать любых символов, ведь они могут вызвать непредсказуемую реакцию.

При попадании в район обстрела спрячитесь в ближайшем хранилище, укрытии, не выходите еще некоторое время после окончания обстрела. Если таких хранилищ нет, используйте неровности рельефа – канавы, окопы, воронки от взрывов. В случае внезапного обстрела и отсутствия хранилищ – лягте на землю головой в сторону, противоположную взрывам, и прикройте голову руками или вещами.



Кроме того, если вы услышите выстрелы, нельзя приближаться к окнам, да и вообще наблюдать за ходом боевых действий, стоять или перебегать под обстрелом; спорить с вооруженными людьми, фотографировать их, демонстрировать им оружие. Не следует также затрагивать взрывоопасные и подозрительные предметы – следует немедленно сообщить о них территориальным органам ГСЧС и Национальной полиции по телефону «101» и «102».