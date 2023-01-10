Совершенные в Украине российскими военными преступления расследуют в 21 стране

18:32 10 января Киев, Украина

В настоящее время расследованием преступлений, совершенных в ходе полномасштабного вторжения россии в Украину, занимаются правоохранители в 21 стране.

Об этом рассказал президент Евроюста Ладислав Хамран в интервью изданию LRT.

Подавляющее большинство расследований ведутся в странах ЕС.

Так, из 21 страны 14 являются членами ЕС, а еще четыре страны, в том числе Украина, находятся в Европе, но не являются членами союза. Расследования также ведутся в США, Канаде и Великобритании.
“Сейчас все международные усилия сосредоточены на сборе доказательств… Например, когда речь идет о преступлениях против человечества, они определяются в Римском уставе как широко распространенные и систематические нападения на гражданское население. Следовательно, мы должны доказать, что эти атаки были не только широкомасштабными, но и систематическими и были частью стратегии нападения на гражданских и совершения определенных преступлений против них, таких как убийство, изнасилование и т.д. Систематические усилия должны быть заметны”, – говорит Хамран.
Глава Евроюста надеется, что начавшие расследование страны поделятся с ними собранными доказательствами. Правоохранители хотят объединить эти базы, чтобы иметь возможность анализировать их.
“…с помощью централизованной аналитики можно обнаружить так называемые пробелы в доказательствах. Правовая система требует соблюдения всех требований при установлении преступлений", – объясняет Хамран.
В настоящее время в Евроюсте не замечают нежелания сторон делиться доказательствами.
“Я понимаю, что общественность хочет, чтобы виновные предстали перед судом в Гааге как можно скорее, каким-то специальным трибуналом или национальными трибуналами. Очевидно, мы все хотим этого, но мы должны убедиться, что доказательства проверены, мы обсудим с разными ведомствами, какое из них лучше всего сможет судить обвиняемых, а это требует времени”, – добавил Хамран.