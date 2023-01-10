Совершенные в Украине российскими военными преступления расследуют в 21 стране

В настоящее время расследованием преступлений, совершенных в ходе полномасштабного вторжения россии в Украину, занимаются правоохранители в 21 стране.
Об этом рассказал президент Евроюста Ладислав Хамран в интервью изданию LRT.
Подавляющее большинство расследований ведутся в странах ЕС.
Так, из 21 страны 14 являются членами ЕС, а еще четыре страны, в том числе Украина, находятся в Европе, но не являются членами союза. Расследования также ведутся в США, Канаде и Великобритании.
Об этом рассказал президент Евроюста Ладислав Хамран в интервью изданию LRT.
Подавляющее большинство расследований ведутся в странах ЕС.
Так, из 21 страны 14 являются членами ЕС, а еще четыре страны, в том числе Украина, находятся в Европе, но не являются членами союза. Расследования также ведутся в США, Канаде и Великобритании.
Глава Евроюста надеется, что начавшие расследование страны поделятся с ними собранными доказательствами. Правоохранители хотят объединить эти базы, чтобы иметь возможность анализировать их.
В настоящее время в Евроюсте не замечают нежелания сторон делиться доказательствами.
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