Совершенные в Украине российскими военными преступления расследуют в 21 стране

18:32 10 января Киев, Украина





Об этом рассказал президент



Подавляющее большинство расследований ведутся в странах ЕС.



Так, из 21 страны 14 являются членами ЕС, а еще четыре страны, в том числе Украина, находятся в Европе, но не являются членами союза. Расследования также ведутся в США, Канаде и Великобритании. В настоящее время расследованием преступлений, совершенных в ходе полномасштабного вторжения россии в Украину, занимаются правоохранители в 21 стране.Об этом рассказал президент Евроюста Ладислав Хамран в интервью изданию LRT.Подавляющее большинство расследований ведутся в странах ЕС.Так, из 21 страны 14 являются членами ЕС, а еще четыре страны, в том числе Украина, находятся в Европе, но не являются членами союза. Расследования также ведутся в США, Канаде и Великобритании.

“Сейчас все международные усилия сосредоточены на сборе доказательств… Например, когда речь идет о преступлениях против человечества, они определяются в Римском уставе как широко распространенные и систематические нападения на гражданское население. Следовательно, мы должны доказать, что эти атаки были не только широкомасштабными, но и систематическими и были частью стратегии нападения на гражданских и совершения определенных преступлений против них, таких как убийство, изнасилование и т.д. Систематические усилия должны быть заметны”, – говорит Хамран.

Глава Евроюста надеется, что начавшие расследование страны поделятся с ними собранными доказательствами. Правоохранители хотят объединить эти базы, чтобы иметь возможность анализировать их.

“…с помощью централизованной аналитики можно обнаружить так называемые пробелы в доказательствах. Правовая система требует соблюдения всех требований при установлении преступлений", – объясняет Хамран.

В настоящее время в Евроюсте не замечают нежелания сторон делиться доказательствами.