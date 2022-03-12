Сотрудники посольства Канады облачились в форму сборной Украины

20:27 11 июня Киев, Украина

Вслед за сотрудниками посольств США и Великобритании в Украине, дресс-код сменили и канадские дипломаты.

Дипломаты пришли в спортивной форме на работу и сфотографировались в новой форме украинской сборной с картой Крыма и лозунгами "Слава Украине – Героям слава".
 
Об этом сообщается в Twitter посольства.
"Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы!", - говорится в соцсети.
На снимках сотрудники канадского посольства, одетые в желто-голубую спортивную форму, решают рабочие вопросы.