Сотрудники посольства Канады облачились в форму сборной Украины

20:27 11 июня Киев, Украина





Дипломаты пришли в спортивной форме на работу и сфотографировались в новой форме украинской сборной с картой Крыма и лозунгами "Слава Украине – Героям слава". Вслед за сотрудниками посольств США и Великобритании в Украине, дресс-код сменили и канадские дипломаты Дипломаты пришли в спортивной форме на работу и сфотографировались в новой форме украинской сборной с картой Крыма и лозунгами "Слава Украине – Героям слава".

Об этом сообщается в Twitter посольства.

"Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы!", - говорится в соцсети.

На снимках сотрудники канадского посольства, одетые в желто-голубую спортивную форму, решают рабочие вопросы.



