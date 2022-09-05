Сотрудники Favbet собрали деньги на 23 дрона для ВСУ

13:03 05 сентября Киев, Украина

Сотрудники компании Favbet собрали 240 тысяч гривен на закупку 23 квадрокоптеров для ВСУ, сообщает пресс-служба компании.

Такое количество дронов приурочено к 23-летию компании.

"За 2 недели сотрудники компании перевели на благотворительный счет около 240 тысяч гривен. Остальную сумму закупки компания выделит из собственного бюджета", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что благодаря украинским защитникам бизнес имеет возможность продолжать работать и развиваться.