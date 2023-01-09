Состояние Саакашвили ежедневно ухудшается, его надо спасать - Накопия

15:43 09 января Киев, Украина

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ежедневно ухудшается, он не может есть и самостоятельно передвигаться. Результаты анализов указывают на то, что его могли отравить.

Об этом заявил один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое Национальное движение" Коба Накопия.

"Я был у него вчера. Посещал его в больнице. Состояние, конечно, у него очень тяжелое. Вчера у него была высокая температура, около 38. И эта температура у него постоянно. Он очень много потерял вес. Можете себе представить человека с его ростом и телосложением, который на сегодняшний день весит 72 килограмма", — сказал он.

При этом он будет находиться в больнице и несмотря на то, что он якобы под наблюдением врачей, он ежедневно теряет вес.

"Он не может есть. То есть у него есть реальные проблемы с питанием. Это не его прихоть. Просто организм не может принимать пищу. И состояние его здоровье с каждым днем ухудшается", - сказал Накопия.

По его словам, Саакашвили сам передвигаться не может.

"Он передвигается только с помощью специальных средств. И вы, наверное, видели кадры, опубликованные министерством юстиции . И особенно последние кадры примерно трехнедельной давности. Там видно на этих кадрах, что он самостоятельно передвигаться не может", — отметил политик.

Накопия подчеркнул, что международные эксперты, в том числе американские врачи, сделали заключение о состоянии его здоровья.

"Есть лабораторные данные очень авторитетных лабораторий и очень известного американского токсиколога, который говорит о том, что в его крови обнаружены тяжелые металлы, обнаружены вещества, указывающие на то, что он мог быть отравлен", - сказал он.

По словам политика, никто не может оценить, какие могут быть последствия нынешнего положения Саакашвили, поэтому его нужно спасать.

"Его нужно срочно переводить в квалифицированную клинику, Европу, Штаты, где есть практика лечения таких заболеваний, которых у него сейчас наверняка букет. И в конечном итоге мы окончательно даже не знаем диагнозов какие могут быть, потому что врачи нам не говорят конкретных диагнозов, которые есть у него, и сейчас вопрос стоит очень конкретный - его надо спасать. То есть, сегодня нужно спасать его жизнь", - сказал Накопия.

Он отметил, что украинские власти делают все, чтобы забрать Саакашвили на лечение.

"Сегодня вся украинская власть, несмотря на то, что в Украине сегодня идет война, Украине самой сейчас нужна поддержка, не забывает о Михаиле, о гражданине Украины и делают все для того, чтобы забрать его на лечение", — сказал он.

На прошлой неделе в Грузии и более чем в 20 странах мира прошли акции в поддержку Михаила Саакашвили. Участники акций призывали освободить Саакашвили и дать ему возможность пройти лечение в ЕС. Некоторые демонстранты обвиняли власти Грузии в том, что они добиваются смерти политика.