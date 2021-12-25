Состояние Навального в ходе голодовки врачи назвали критическим

08:22 18 Апрель Киев, Украина

Российский оппозиционер продолжает третью неделю голодовки, добиваясь визита лечащего врача. Его состояние резко ухудшается. По мнению врачей, которых не допускают к Алексею Навальному, заключенный находится в критическом состоянии.

Так, личный врач Навального Анастасия Васильева в Twitter опубликовала результаты его анализов.

"Калий в сыворотке крови – 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца", - пишет она.

В то же время, врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о вероятности остановки сердца у его пациента.

"Калий катастрофически высокий. В ряде случаев такой уровень калия требует экстренного гемодиализа. Ионы калия играют ключевую роль в проведении электрического импульса по проводящей системе сердца. Такой уровень калия может привести к тому, что произойдет очень серьезная остановка проведения электрического импульса; она называется блокада. Может произойти блокада, которая приведет к тому, что сердце остановится, а может произойти тяжелая аритмия. Пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации… Такой высокий уровень калия ставит под угрозу жизнь нашего пациента", - сказал он. "Также у него наблюдается рост креатинина. Креатинин - это показатель, который характеризует функцию почек: насколько хорошо они работают, как фильтруют кровь. Креатинин у него буквально за короткий промежуток времени возрос в полтора раза (есть предыдущий результат, там креатинин был более, чем на 50% ниже). Этот анализ может свидетельствовать в пользу наличия почечной недостаточности", - добавил врач.

Навальный в колонии держит голодовку с 31 марта, требуя допустить к нему приглашенного врача. ФСИН утверждает, что Навальному оказывают необходимую помощь.