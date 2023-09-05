Состояние морской воды в Одесском заливе улучшилось после теракта рф на Каховской ГЭС - ОВА

15:53 11 августа Киев, Украина

Состояние морской воды в Одесском заливе значительно улучшилось после теракта россии на Каховской ГЭС, сообщает председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

Соответствующие данные предоставили в Департаменте экологии и здравоохранения Одесской областной военной администрации.

По данным анализа, соленость и другие показатели морской воды достигли нормированных сезонных значений.

Также в Одесский залив уже вернулись краснокнижные мраморные крабы и морские коньки.
 
"Интенсивность природных процессов самоочищения, которые сейчас происходят в морской экосистеме, - не имеют аналогов в известных локальных технологиях улучшения качества водной среды. Поэтому в данном случае благоприятные климатические и гидрологические условия, ускоряют естественные процессы биологического и гидролого-гидрохимического очищения", - говорится в сообщении.