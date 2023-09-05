Состояние морской воды в Одесском заливе улучшилось после теракта рф на Каховской ГЭС - ОВА

15:53 11 августа Киев, Украина

Состояние морской воды в Одесском заливе значительно улучшилось после теракта россии на Каховской ГЭС, сообщает председатель Одесской ОВА Олег Кипер.



Соответствующие данные предоставили в Департаменте экологии и здравоохранения Одесской областной военной администрации.



По данным анализа, соленость и другие показатели морской воды достигли нормированных сезонных значений.



Также в Одесский залив уже вернулись краснокнижные мраморные крабы и морские коньки.