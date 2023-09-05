Состояние морской воды в Одесском заливе улучшилось после теракта рф на Каховской ГЭС - ОВА

Состояние морской воды в Одесском заливе значительно улучшилось после теракта россии на Каховской ГЭС, сообщает председатель Одесской ОВА Олег Кипер.
Соответствующие данные предоставили в Департаменте экологии и здравоохранения Одесской областной военной администрации.
По данным анализа, соленость и другие показатели морской воды достигли нормированных сезонных значений.
Также в Одесский залив уже вернулись краснокнижные мраморные крабы и морские коньки.
Соответствующие данные предоставили в Департаменте экологии и здравоохранения Одесской областной военной администрации.
По данным анализа, соленость и другие показатели морской воды достигли нормированных сезонных значений.
Также в Одесский залив уже вернулись краснокнижные мраморные крабы и морские коньки.
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