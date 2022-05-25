Состоялся запуск украинского аудиогида в Морском музее в Черногории

14:17 22 декабря Киев, Украина

В Морском музее города Котор в Черногории, появился украиноязычный аудиогид , благодаря проекту первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению украиноязычных аудиогидов в музеях мира.

«Это уже восьмой аудиогид на украинском языке, который мы запускаем в 2020 году. Мы делаем уверенные шаги для продвижения украинского языка в мире, в частности – в выдающихся памятниках мировой культуры», – отметила Елена Зеленская

Черногория – одно из популярных направлений путешествий украинцев. В 2019 году эту страну посетили почти 100 тысяч украинских граждан.



Договоренность о сотрудничестве с музеем и реализации проекта была достигнута в июле текущего года. Морской музей Черногории известен своей коллекцией старых морских судов и парусных шлюпок, одной из самых богатых коллекций оружия бывшей Югославии, а также Морской библиотекой, которая насчитывает более 16 тысяч книг.



«Голосом» аудиогида стала актриса Киевского Молодого театра Елена Узлюк.

«Очень рада, что присоединилась к этому проекту. Это прекрасно, что украинцы со всего мира могут выбрать родной язык для посещения музея. Мне и самой было бы очень интересно попасть в этот музей. Надеюсь, что этот проект будет расширяться и набирать обороты», – отметила Елена Узлюк.

В планах на 2020 год – запуск аудиогида в Колизее (Рим), на автобусном маршруте Вильнюс – Тракай, Тракайский замок (Литва).