Состоялся запуск украинского аудиогида в Морском музее в Черногории

В Морском музее города Котор в Черногории, появился украиноязычный аудиогид, благодаря проекту первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению украиноязычных аудиогидов в музеях мира.
Черногория – одно из популярных направлений путешествий украинцев. В 2019 году эту страну посетили почти 100 тысяч украинских граждан.
Договоренность о сотрудничестве с музеем и реализации проекта была достигнута в июле текущего года. Морской музей Черногории известен своей коллекцией старых морских судов и парусных шлюпок, одной из самых богатых коллекций оружия бывшей Югославии, а также Морской библиотекой, которая насчитывает более 16 тысяч книг.
«Голосом» аудиогида стала актриса Киевского Молодого театра Елена Узлюк.
В планах на 2020 год – запуск аудиогида в Колизее (Рим), на автобусном маршруте Вильнюс – Тракай, Тракайский замок (Литва).
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