Состоялся очередной обмен пленными в формате "60 на 60" - ОП

14:54 06 декабря Киев, Украина

В Украину вернулись бойцы вооруженных сил, нацгвардии и ГПСУ, среди них защитники Мариуполя и "Азовстали".



Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов вооруженных сил, нацгвардии, ГПСУ - 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов",- уведомил он.

Ермак добавил, что 34 военных из 60 возвращенных из плена, это защитники Мариуполя, 14 из которых - защитники "Азовстали". Также есть те, кто удерживался на российской территории, и кто был в Еленовке. Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь.