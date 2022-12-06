Состоялся очередной обмен пленными в формате "60 на 60" - ОП

В Украину вернулись бойцы вооруженных сил, нацгвардии и ГПСУ, среди них защитники Мариуполя и "Азовстали".
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
Ермак добавил, что 34 военных из 60 возвращенных из плена, это защитники Мариуполя, 14 из которых - защитники "Азовстали". Также есть те, кто удерживался на российской территории, и кто был в Еленовке. Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь.
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