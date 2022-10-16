Состоялся новый обмен пленными: домой вернулись 20 украинских военных

08:00 14 октября Киев, Украина

Прошел очередной обмен пленными. Домой вернулись 20 украинских защитников. Среди военных есть те, кого держали в Еленовке.



Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

“В рамках работы Координационного штаба по обращению с военнопленными состоялся очередной обмен. Из российского плена домой вернулись 20 украинских защитников. Среди них из ВСУ – 14 человек, ТРО – 4 человека, ВМС – 1 человек, НГУ – 1 человек. Среди освобожденных солдаты и сержанты и один офицер. Продолжается работа над последующими обменами. Украина делает все возможное для возвращения всех Защитников и Защитниц”, – отметили в министерстве.

Согласно сообщению, освобожденные защитники служат, в частности, в патрульном батальоне ЗАЭС, 808 понтонно-мостовом полку, 503 отдельном батальоне морской пехоты, 56 отдельной мотопехотной бригаде, 24, 53, 65 и 96 отдельных машин. в войсках ТрО.



Самому старшему из освобожденных военных – 49 лет, самому младшему – 19.



Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны и член Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что за период от полномасштабного вторжения россии произошло более 20 обменов, в рамках которых в Украину вернулись более 800 защитников и гражданских лиц.



Относительно возвращения тел погибших защитников, среди которых погибшие в результате теракта в Еленовке, он отметил, что официальные выводы будут обнародованы после проведения следствия и соответствующих экспертиз, ведь любая неправильная информация может быть очень болезненной и для родных, и для тех, кто остается в плену.



Также Юсов отметил, что россияне так и не допустили миссию ООН и Красный Крест на территории Еленовки. А это делает невозможным системную экспертизу и объективное расследование.