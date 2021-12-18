Состоялась презентация документального фильма "Верните мне папу!" на английском языке

Состоялась премьера английской версии документального фильма "Верните мне папу!", подготовленный Крымскотатарским Ресурсным Центром (КТРЦ) для представителей дипломатического корпуса в Украине.

Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма, ссылаясь на страницу в Facebook председателя правления КТРЦ Эскандера Бариева.

На премьеру фильма были приглашены дипломатические представители 25 посольств и международных организаций стран Австралии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Грузии, и др., а также представители МИД Украины и представители Меджлиса крымскотатарского народа.

Эскандер Бариев отметил, что этот фильм отражает проблему нарушений прав только двух категорий детей. Дети, чьи родители находятся в местах лишения свободы и дети, чьи родители были насильно похищены и считаются пропавшими без вести.

«Украинское и международное сообщество должны объединить усилия по защите прав детей, пострадавших от оккупации Крыма», – высказал свое мнение Бариев.

Крымскотатарский Ресурсный Центр со своей стороны приложит все усилия, чтобы как можно больше людей в мире смогли узнать о детях, пострадавших из-за оккупации Крыма.



Документальный фильм "Верните мне папу!" был создан с целью обратить внимание украинской и международной общественности к проблеме политзаключенных Крыма. Люди в оккупированном Крыму лишены свободы и их количество продолжает увеличиваться с каждым годом, а более 200 детей вынуждены расти без поддержки родного отца.