Составители словаря Collins Dictionary назвали главное слово года

14:02 01 ноября Киев, Украина

Составители словаря английского языка Collins Dictionary определили главным словом 2022 термин "пермакризис".



Как сообщает BBC, "пермакризис" - это слово, описывающее ощущение жизни в период войны, инфляции и политической нестабильности.

"Это подводит итог тому, насколько ужасен был 2022 год для многих людей", - сказал Алекс Бикрофт, глава Collins Learning.

Слово возглавило ежегодный сборник словаря из 10 слов или фраз, которые "отражают постоянно развивающийся язык и заботы тех, кто его использует".



По словам Бикрофта, люди могут чувствовать, что находятся в постоянном состоянии неопределенности и беспокойства на фоне потрясений, вызванных Brexit, пандемией, суровой погодой, войной в Украине, политической нестабильностью, энергетическим кризисом и ростом стоимости жизни.



"Пермакризис" является одним из шести слов в списке, которые новые для CollinsDictionary.com. Впервые это слово было отмечено в академическом контексте в 1970-х годах.



Список был составлен путем мониторинга базы данных слов Collins Corpus, содержащей восемь миллиардов слов, а также ряда медиаисточников, включая социальные сети.

Всего Collins Dictionary представил 10 главных слов года. Одно из них – это название украинской столицы: Киев. Причем в анимации, посвященной этому слову, составители акцентируют внимание на том, что правильное правописание слова Kyiv, а не Kiev.

Другие слова из перечня:





сarolean – относящийся к королю Великобритании Чарльзу III или его правлению;

правосудие (lawfare) – стратегическое использование судебных разбирательств для запугивания или создания помех противнику;

partygate: политический скандал из-за общественных собраний, проводимых в британских правительственных учреждениях в 2020-м и 2021 годах вопреки ковидным ограничениям. Этот скандал был одной из причин отставки британского премьера Бориса Джонсона;

тихий уход (quiet quitting) – практика выполнения работы не больше, чем по контракту, особенно для того, чтобы тратить больше времени на личную деятельность; практика выполнять небольшую работу или вообще не выполнять ее, находясь на своем рабочем месте;

выпячивание (splooting) – лежание на животе с вытянутыми ногами;

спортивное отмывание (sportswashing) – спонсорство или реклама спортивных мероприятий с целью отмывания запятнанной репутации или отвлечения внимания от сомнительной деятельности;

изменение атмосферы (vibe shift) – значительное изменение преобладающей культурной атмосферы или тенденции;

пункт обогрева (warm bank) – отапливаемое здание, куда могут пойти люди, которые не могут позволить себе отапливать свои дома.