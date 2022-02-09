Сорочинская ярмарка возвращается

Сорочинская ярмарка после года перерыва из-за коронавируса возвращается, согласно планам организаторов мероприятие будет проходить с 17 по 22 августа.
Об этом сообщили организаторы на сайте мероприятия.
Заявки на участие в ярмарке, которая традиционно пройдет в селе Великие Сорочинцы Миргородского района, начнут принимать с 19 мая, отметили в оргкомитете.
Как сообщалось, в прошлом году Сорочинскую ярмарку не проводили ввиду опасности заражения коронавирусом. Годом ранее, в 2019-м, ярмарка проходила не только на Полтавщине, но и в Одессе. В Великих Сорочинцах же тогда собралось рекордное количество участников и творческих коллективов.
Национальная Сорочинская ярмарка – это крупнейшее в Украине и самое известное за ее пределами ярмарочно-выставочное мероприятие. Оно проводится традиционно в предпоследнюю неделю августа на площади 16,2 га под открытым небом в центре села Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области.
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