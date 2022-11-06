Сокращен расход госбюджета на содержание правительства Украины

06:40 06 ноября Киев, Украина

Из государственного бюджета на правительство станут тратить меньше. Это следует из утвержденного Верховной Радой государственного бюджета на 2023 год. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире информационного телемарафона, комментируя принятый парламентом во втором чтении документ.

Он отметил, что финансирование госорганов сокращено на четверть по сравнению с этим годом, отдельно на содержание всей системы центральных органов исполнительной власти - на 22%.

"Расходы на Кабинет министров значительно сократили - на 25%. А в целом на систему центральных органов исполнительной власти, министерств и других - на 22%", - отметил он.

По его словам, индексация зарплат госслужащим в следующем году не предусмотрена.

"И не только госслужащим. Сейчас приоритет - это расходы обороны. А они в принятом проекте госбюджета, который после подписания приобретет статус закона, являются приоритетом. И сектор безопасности и обороны в нем является главным", - подчеркнул Немчинов.

Напомним, Верховная рада Украины в четверг, 3 ноября, приняла закон о госбюджете на 2023 год.