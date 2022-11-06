Сокращен расход госбюджета на содержание правительства Украины

Из государственного бюджета на правительство станут тратить меньше. Это следует из утвержденного Верховной Радой государственного бюджета на 2023 год. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире информационного телемарафона, комментируя принятый парламентом во втором чтении документ.
Он отметил, что финансирование госорганов сокращено на четверть по сравнению с этим годом, отдельно на содержание всей системы центральных органов исполнительной власти - на 22%.
По его словам, индексация зарплат госслужащим в следующем году не предусмотрена.
Напомним, Верховная рада Украины в четверг, 3 ноября, приняла закон о госбюджете на 2023 год.
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