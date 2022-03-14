Согласовано десять гуманитарных коридоров

09:47 14 марта Киев, Украина

Какие гуманитарные коридоры будут работать 14 марта, рассказала министр реинтеграции Ирина Верещук:



Киевская область:

• Богдановка, Новая Богдановка, Победа, Бобрик – Бровары.

• Гостомель, Немишаево, Ворзель, Дмитровка – Белогородка.



Луганская область:

• Северодонецк, Попасная, Горное – Славянск.



Запорожье – Мариуполь.

• Колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами продолжит движение в Мариуполь через Бердянск и Мангуш.