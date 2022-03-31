Согласован гуманитарный коридор Мариуполь - Запорожье - Бердянск

11:02 31 марта Киев, Украина

На сегодняшний день запланирована и согласована работа гуманитарных коридоров для эвакуации в Запорожье людей из Мариуполя с транзитом через Бердянск.



Утром 17 автобусов уже выехали из Запорожья в направлении Мариуполя. Также на сегодняшний день согласован «зеленый» коридор для доставки гуманитарной помощи в Мелитополь и эвакуации оттуда населения. Планируется, что к гуманитарным колоннам, которые будут двигаться в Запорожье из Мариуполя и Мелитополя, также смогут присоединиться жители Энергодара на частном транспорте. Об этом сообщил секретарь мэрии Запорожья Анатолий Куртев.



Очень хотим верить в то, что кафиры соблюдают договоренности, и все люди смогут добраться до нашего города. Мы, как всегда, готовы встречать и оказывать помощь абсолютно каждому, кто к нам едет.



Теперь немного новостей с передовой. Враг продолжает проводить попытки продвижения в направлении Запорожья, но это ему не удается, потому что наши защитники дают им достойный отпор. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили семь оккупантов и еще шесть ранили. Кроме того, ликвидированы два вражеских бронетранспортера.