Соединенные Штаты отправят в Украину защитное оборудование от химических атак

Учитывая угрозы, исходящие от России, не стоит недооценивать возможность химических атак со стороны агрессора. Поэтому правительство США решило предоставить Украине оборудование защиты от химических атак. В частности, речь идет о снаряжении, а также о некоторых комплектах.

Соответствующую информацию обнародовала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом она сказала 1 апреля – на 37-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Джен Псаки объяснила, что США передают Вооруженным Силам Украины снаряжение, в том числе – комплекты химической защиты. Штаты заявили, что причина предоставления – учет имеющихся угроз со стороны России.

«Пытаясь помочь нашим украинским партнерам, правительство США передает правительству Украины защитное снаряжение и запасы, которые могут быть развернуты в случае применения Россией химического и бактериологического оружия против Украины», – объяснила Псаки.

Кроме того, она добавила, что защита будет предоставлена вместе с другими материалами и техникой.

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