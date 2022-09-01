Соцсети остаются главным источником новостей для украинцев

18:13 18 августа Киев, Украина





Об этом свидетельствуют результаты



59% респондентов в ТОП-2 источника относят социальные сети (а всего за последние 7 дней получали информацию из них 69%).



59% украинцев в условиях войны узнают новости из социальных сетей. И хотя телевидение сохраняет значительную востребованность, но не доминирует, как это было до 24 февраля.Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.59% респондентов в ТОП-2 источника относят социальные сети (а всего за последние 7 дней получали информацию из них 69%).

Однако телемарафон "Единые новости" относят к ТОП-2 источникам 43% (в общей сложности его смотрели 57%).

В основном граждане предпочитают онлайн-каналы информации. Исследование показало, что среди социальных сетей есть тройка лидеров – это Telegram, YouTube и Facebook.



В частности, анализ суммарного времени потребления новостей в социальных сетях (если брать его за 100%) показал, что 41% приходится на Telegram, 37% – на YouTube, 12% – на Facebook, 6% – на Viber и 3% – на все другие сети.

"Фактически мы являемся свидетелями кардинальной трансформации медиаландшафта, где вместо нескольких мощных телевизионных каналов выросли сотни онлайн-источников, каждое из которых не может похвастаться большой долей рынка", – отмечают в КМИС.