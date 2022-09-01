Соцсети остаются главным источником новостей для украинцев

59% украинцев в условиях войны узнают новости из социальных сетей. И хотя телевидение сохраняет значительную востребованность, но не доминирует, как это было до 24 февраля.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
59% респондентов в ТОП-2 источника относят социальные сети (а всего за последние 7 дней получали информацию из них 69%).
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
59% респондентов в ТОП-2 источника относят социальные сети (а всего за последние 7 дней получали информацию из них 69%).
Однако телемарафон "Единые новости" относят к ТОП-2 источникам 43% (в общей сложности его смотрели 57%).
В основном граждане предпочитают онлайн-каналы информации. Исследование показало, что среди социальных сетей есть тройка лидеров – это Telegram, YouTube и Facebook.
В частности, анализ суммарного времени потребления новостей в социальных сетях (если брать его за 100%) показал, что 41% приходится на Telegram, 37% – на YouTube, 12% – на Facebook, 6% – на Viber и 3% – на все другие сети.
По результатам исследования, 48% потраченного на новости времени приходятся на социальные сети, на телевидение – 34% (еще 11% – на новостные сайты).
Среди тех, кто получает информацию из интернета, 62% предпочитают короткие видео и 61% – короткие информационные сообщения.
Примечательно, что социальные сети больше относят к ТОП-2 своим источникам информации украинцы 18-29 лет (87%).
В то же время граждане старше 60 лет пользуются социальными сетями реже (34%). В то же время узнают информацию из "Единых новостей" (61%).
Исследование состояло из двух частей: методом ежедневного опроса (100 респондентов) и телефонных интервью с использованием компьютера.
Среди тех, кто получает информацию из интернета, 62% предпочитают короткие видео и 61% – короткие информационные сообщения.
Примечательно, что социальные сети больше относят к ТОП-2 своим источникам информации украинцы 18-29 лет (87%).
В то же время граждане старше 60 лет пользуются социальными сетями реже (34%). В то же время узнают информацию из "Единых новостей" (61%).
Исследование состояло из двух частей: методом ежедневного опроса (100 респондентов) и телефонных интервью с использованием компьютера.
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