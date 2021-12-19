Соцопрос: за Зеленского вновь готовы проголосовать почти четверть украинцев

11:24 26 Март Киев, Украина

Четверть опрошенных украинцев на посту президента Украины видят Владимира Зеленского, второе место в рейтинге занимает Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Социологической группы "Рейтинг".



Президентский рейтинг возглавляет В.Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 24,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.







За П.Порошенко проголосовали бы 13,9%, Ю.Бойко - 12,6%, Ю.Тимошенко - 11,8%. И.Смешко поддерживают 7,7%, В.Гройсмана - 5,2%, Д.Разумкова - 3,8%, О.Ляшко - 3,7%, Е. Мураева - 3,7%, А.Гриценко – 3,3%, А.Яценюка - 2,8%, О.Тягнибока - 1,6%, К.Рудык - 0,5%.



Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-24 марта 2021.