Соцопрос: украинцы стали меньше доверять госбольницам

Последние пол-года украинцы начали реже обращаться с жалобами на здоровье в государственные больницы.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, опубликованные в четверг, 15 апреля.
Чаще всего от лечения в государственных медицинских учреждениях отказывалась молодежь в возрасте 18-29 лет.
Пациенты, обращались за помощью в государственные больницы, так оценили качество полученных услуг:
Чаще всего от лечения в государственных медицинских учреждениях отказывалась молодежь в возрасте 18-29 лет.
Пациенты, обращались за помощью в государственные больницы, так оценили качество полученных услуг:
- 43% - хорошо или отлично;
- 33% - удовлетворительно;
- 23% - плохо или ужасно.
Больше всего недовольны работой госбольниц были люди старше 60 лет, жители городов и люди с меньшим доходом. Мужчин чаще не удовлетворяли услуги государственных учреждений, чем женщин.
В целом 46% респондентов высоко оценивают уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине, тогда как 42% респондентов имеют противоположное мнение.
Кроме того, с июля 2020 возросло количество тех, кто высоко оценивает компетентность украинских медиков.
Главной причиной роста заболеваемости COVID-19 в марте этого года считают:
- несоблюдение карантина гражданами (46%);
- сезонный рост простудных заболеваний (32%);
- неэффективные действия власти (28%);
- возникновение новых форм коронавируса (17%).
В опросе участвовали 2000 респондентов старше 18 лет из всех областей страны, кроме аннексированного Крыма и ОРДЛО. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.
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