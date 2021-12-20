Соцопрос: украинцы стали меньше доверять госбольницам

15:01 15 Апрель Киев, Украина

Последние пол-года украинцы начали реже обращаться с жалобами на здоровье в государственные больницы.
 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, опубликованные в четверг, 15 апреля.

Чаще всего от лечения в государственных медицинских учреждениях отказывалась молодежь в возрасте 18-29 лет.

Пациенты, обращались за помощью в государственные больницы, так оценили качество полученных услуг:
  • 43% - хорошо или отлично;
  • 33% - удовлетворительно;
  • 23% - плохо или ужасно.
Больше всего недовольны работой госбольниц были люди старше 60 лет, жители городов и люди с меньшим доходом. Мужчин чаще не удовлетворяли услуги государственных учреждений, чем женщин.

В целом 46% респондентов высоко оценивают уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине, тогда как 42% респондентов имеют противоположное мнение.

Кроме того, с июля 2020 возросло количество тех, кто высоко оценивает компетентность украинских медиков.

Главной причиной роста заболеваемости COVID-19 в марте этого года считают:
  • несоблюдение карантина гражданами (46%);
  • сезонный рост простудных заболеваний (32%);
  • неэффективные действия власти (28%);
  • возникновение новых форм коронавируса (17%).
В опросе участвовали 2000 респондентов старше 18 лет из всех областей страны, кроме аннексированного Крыма и ОРДЛО. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.