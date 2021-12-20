Соцопрос: украинцы стали меньше доверять госбольницам

15:01 15 Апрель Киев, Украина

Последние пол-года украинцы начали реже обращаться с жалобами на здоровье в государственные больницы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, опубликованные в четверг, 15 апреля.



Чаще всего от лечения в государственных медицинских учреждениях отказывалась молодежь в возрасте 18-29 лет.



Пациенты, обращались за помощью в государственные больницы, так оценили качество полученных услуг:

43% - хорошо или отлично;

33% - удовлетворительно;

23% - плохо или ужасно.

Больше всего недовольны работой госбольниц были люди старше 60 лет, жители городов и люди с меньшим доходом. Мужчин чаще не удовлетворяли услуги государственных учреждений, чем женщин.



В целом 46% респондентов высоко оценивают уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине, тогда как 42% респондентов имеют противоположное мнение.



Кроме того, с июля 2020 возросло количество тех, кто высоко оценивает компетентность украинских медиков.



Главной причиной роста заболеваемости COVID-19 в марте этого года считают:

несоблюдение карантина гражданами (46%);

сезонный рост простудных заболеваний (32%);

неэффективные действия власти (28%);

возникновение новых форм коронавируса (17%).

В опросе участвовали 2000 респондентов старше 18 лет из всех областей страны, кроме аннексированного Крыма и ОРДЛО. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.