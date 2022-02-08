Соцопрос: украинцы одобряют введение страховой медицины

13:06 17 Май Киев, Украина

Защиту медицинских работников, пострадавших в результате пандемии поддерживают 94% украинцев, а страховую медициниу - 75%.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 4-8 мая 2021 года.



"Три четверти опрошенных (75%) поддерживают введение в Украине страховой медицины. Лишь 17% выступают против этого", - говорится в отчете "Рейтинга".



Результаты опроса также показали, что первоочередным направлением работы власти в медицинской сфере должно быть обеспечение бесплатными лекарствами больных тяжелыми заболеваниями (54%). Среди других приоритетов опрошенные отметили закупку нового медицинского оборудования для больниц (29%), исправление недостатков проводимой медицинской реформы (25%).



Повышение квалификации врачей и повышение зарплат медикам отметил каждый пятый опрошенный (21%). Несколько меньшее количество опрошенных вспоминали о ремонте помещений больниц (14%), улучшении уровня подготовки медиков в ВУЗах (13%) и о введении официальных оплат за медицинские услуги (7%).



Подавляющее большинство опрошенных поддерживают государственные программы по поддержке, защите врачей, пострадавших от коронавируса (94%) и послековидной реабилитации незащищенных слоев населения (87%).



Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.



Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.