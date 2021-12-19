Соцопрос Рейтинга: украинцы доверяют Зеленскому и поддерживают локдаун

16:47 01 Апрель Киев, Украина

Большинство украинцев доверяют Зеленскому и Кличко, а также верят в эффективность жестких карантинных ограничений.



Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 26-28 марта.



По данным опроса, президенту Зеленскому доверяют 46%, а лидеру партии УДАР Кличко - 33% опрошенных украинский.



Владимиру Гройсману доверяют 32, Дмитрию Разумкову – 31, Юлии Тимошенко – 29, Петру Порошенко – 23, Юрию Бойко – 23, Арсению Яценюку – 22, Арсену Авакову – 22, Денису Шмыгалю – 16, Виктору Медведчуку – 15%.



В исследовании говорится, что 63% поддерживают введение "жесткого" карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти. 61% ожидают, что распространение вируса уменьшится в результате введения "жесткого" карантина. Больше всего карантин поддерживают респонденты старшего возраста, женщины, а также те, кто следят за новостями о Covid-19.



84% считают, что в Украине в первую очередь не хватает порядка, даже если это ограничит некоторые свободы. Только 11% ответили, что стране не хватает свободы, даже если это уменьшит порядок. Запрос на порядок сейчас находится на самом высоком уровне с 2017 года.



Исследование проведено 26-28 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера.



Социологи опросили 2500 респондентов старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.