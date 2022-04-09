Соцопрос показал: почти 50% украинцев вынуждены отказаться от отпуска из-за недостатка денег

Социальный опрос в Украине показал, что далеко не все украинцы могут себе позволить отпуск. Причина – недостаточное количество финансов. Свыше 1 000 респондентов ответили на соцопрос в смартфоне. Аудиторией опроса стали украинцы от 18 до 60 лет живущие в крупных городах.

Всего 51,5% украинцев собираются отдохнуть летом. В основном такой вариант выбрали именно представители молодежи. Но 52,3% из числа жителей нашей страны, кто не сможет отдохнуть, выбрали главной причиной финансовые трудности. А вот те, кто собирается в отпуск, готов потратить не более десяти тысяч.

Исследование показывает, что 30% украинский уверены, что проведут лето дома.

А те, кто не поедет в отпуск этим летом, выделяет следующие причины, такие как отсутствие денег, планирование рабочих выходных на осень, нежелание, но необходимость учиться или работать, боязнь потерять работу, строгость на рабочем месте, страх из-за пандемии коронавируса (COVID- 19) и отсутствие уверенности в открытии границ определенных стран.

Также люди не хотят или не могут вакцинироваться от вируса, или же тратить деньги на ПЦР-тест.

В основном люди останутся отдыхать в Украине, и только 18,3% опрошенных хотят уехать за границу.