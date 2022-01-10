Соцопрос: почему украинцы отказываются вакцинироваться

07:11 04 Май Киев, Украина

Более 52% украинцев, принявших участие в опросе, выразили нежелание вакцинироваться. Объяснили они свою позицию тем, что считают завезенные в Украину вакцины, недостаточно эффективными.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии в понедельник, 3 мая.



Согласно исследованию, в апреле текущего года 52,2% участников опроса выступили против COVID-вакцинации, что, однако, на 8,5% меньше, чем в марте (60,7%).



При этом 39,5% респондентов считают, что вакцины от коронавируса недостаточно проверены, 33% - не верят в эффективность прививочных препаратов, закупленных Украиной, 19,9% - опасаются, что последствия после вакцинации могут быть хуже, чем после коронавирусной болезни.



Еще 17,1% опрошенных заявили, что не доверяют вакцинации вообще, а 15,5% лиц прививки противопоказаны.



Опрос проводился с 13 по 15 апреля 2021 года по всей Украине (кроме Крыма и неподконтрольных Киеву населенных пунктов Донбасса) методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В исследовании принял участие 2001 человек.