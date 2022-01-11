Соцопрос: каждый пятый украинец намерен идти в церковь на Пасху

17:10 29 Апрель Киев, Украина

Большая часть украинцев - 92% собираются праздновать Пасху, однако многие из них намерены воздержатся от похода в церковь из-за карантинных предписаний.





Среди всего взрослого населения Украины каждый пятый (19%) планирует идти в церковь на Пасху, а 9% - принять участие во всенощной службе.



В то же время большинство украинцев не планируют идти в церковь на Пасху. Готовить дома



Также среди опрошеных: Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС в четверг, 29 апреля.Среди всего взрослого населения Украины каждый пятый (19%) планирует идти в церковь на Пасху, а 9% - принять участие во всенощной службе.В то же время большинство украинцев не планируют идти в церковь на Пасху. Готовить дома пасхальные блюда планируют 69% респондентов, молиться в семейном кругу - 5%, принимать гостей родственников дома - 19%.

Поедут на кладбище-11%

Поедут в гости в пределах своего города-8%

Поедут в гости за пределы своего города - 5%.

КМИС провел опрос 13-15 апреля 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением Крыма и Донбасса. Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.