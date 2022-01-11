Соцопрос: каждый пятый украинец намерен идти в церковь на Пасху

Большая часть украинцев - 92% собираются праздновать Пасху, однако многие из них намерены воздержатся от похода в церковь из-за карантинных предписаний.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС в четверг, 29 апреля.
Среди всего взрослого населения Украины каждый пятый (19%) планирует идти в церковь на Пасху, а 9% - принять участие во всенощной службе.
В то же время большинство украинцев не планируют идти в церковь на Пасху. Готовить дома пасхальные блюда планируют 69% респондентов, молиться в семейном кругу - 5%, принимать гостей родственников дома - 19%.
Также среди опрошеных:
Среди всего взрослого населения Украины каждый пятый (19%) планирует идти в церковь на Пасху, а 9% - принять участие во всенощной службе.
В то же время большинство украинцев не планируют идти в церковь на Пасху. Готовить дома пасхальные блюда планируют 69% респондентов, молиться в семейном кругу - 5%, принимать гостей родственников дома - 19%.
Также среди опрошеных:
- Поедут на кладбище-11%
- Поедут в гости в пределах своего города-8%
- Поедут в гости за пределы своего города - 5%.
КМИС провел опрос 13-15 апреля 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением Крыма и Донбасса. Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
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