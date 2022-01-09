Соцопрос: почти четверть украинцев, при возможности, покинули бы Украину

16:04 28 Апрель Киев, Украина

Почти четверть украинцев, при возможности, покинули бы Украину и переехали на постоянное место жительства в другую страну.

Об этом свидетельствуют данные, полученные социологической компанией Liberty Report.



Показатель желающих выехать из Украины среди мужчин и женщин почти идентичен: 24% и 22% соответственно. Если говорить о географическом распределении респондентов, которые хотят изменить страну проживания, то здесь также все почти одинаково: 21% на Западе, 24% на Юге, 23% на Востоке и 23% в Центральной Украине.



Отмечается, что в возрасте 18-29 лет - это 30% опрошенных, в возрастной категории 30-44 года - 29%, 45-59 лет - 28%, а вот лиц в возрасте 60+ лишь 8%. Скорее всего, это связано с возможностью найти работу и привыкнуть к новым условиям существования, что с возрастом сделать сложнее.



Кроме взрослого населения были опрошены также подростки в возрасте 14-17 лет со всей Украины. Из них 35%, что на 12 процентных пунктов больше, желающих выехать из Украины, чем среди взрослых. Среди опрошенных подростков положительно ответили 38% юношей и 31% девушек.



Также стоит обратить внимание на географическое распределение. На Западе Украины, где исторически больше людей уезжают на заработки и на постоянное место жительства за границу, только 20% подростков ответили, что также хотят изменить страну. В Центре этот показатель составляет 32%, на Юге - 41%, а вот на Востоке он является крупнейшим - 50%. Социологи считают, что такой результат на Востоке страны имеет несколько причин. Во-первых, конечно, это пребывание вблизи военного конфликта, что вызывает страх и тревогу. Во-вторых, на Востоке меньше людей имели опыт работы за границей, поэтому подростки обладают меньшим количеством информации о трудностях такого выбора.



Исследование было проведено социологической компанией Liberty Report с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 2,58%.



Исследование, результаты которого представляют мнение молодежи - украинский 14-17 лет по полу, региону и типу проживания осуществлялось с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 6,9%.