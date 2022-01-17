Социологи обнародовали рейтинги уровня доверия к президенту, правительству и парламенту.

Во втором полугодии 2020 года граждане Украины чаще всего выражали доверие Вооруженным силам Украины (им доверяют 65% опрошенных), церкви (63%), волонтерским организациям (63%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (53%), добровольческим батальонам (53%), Государственной пограничной службе (52%), СМИ Украины (50%), Национальной гвардии Украины (49%), общественным организациям (47%). Всем остальным институтам недоверие высказывается чаще, чем доверие.Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.Как отмечают социологи, наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Так, если в декабре 2019 года недоверии к Кабинету министров высказывали 51,5% респондентов, то в июле 2020 года не доверяли 72%; Верховной раде - 54% и 75% соответственно, президенту - 31% и 49% соответственно."То обстоятельство, что лидером недоверия являются государственный аппарат в целом (ему и чиновникам не доверяют 78% респондентов), свидетельствует о высокий уровень отчуждения между структурами государственной власти и обществом, что предопределяет негативную оценку гражданами деятельности власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан", - говорится в сообщенииВысок уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховного суда (69%), местных судов (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) - 71%, Специализированной антикоррупционной прокуратуре - 70,5%, Антикоррупционному суда - 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) - 70%.Среди правоохранительных структур несколько реже высказывается недоверие полиции и Службе безопасности Украины (хотя недоверие также преобладает над доверием). Так, национальной полиции не доверяют 58% опрошенных (не доверяют - 33%), патрульной полиции (54% и 35% соответственно), СБУ (56% и 31% соответственно).Политическим партиям не доверяют 71% респондентов, профсоюзам - около 50%.Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 3 по 9 июля 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2022 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в конце июня 2020 года президенту Владимиру Зеленскому не доверяло больше украинцев (50,9%), чем доверяло (41%).Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июле 2020 года большинство украинцев негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов. Рейтинг недоверия возглавил Арсен Аваков.