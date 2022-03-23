Социально-психологическая поддержка детей из внутренне перемещенных семей

В Хмельницкой области для детей из внутри перемещенных семей продолжается акция "Я - спаситель".
Чрезвычайники совместно с педработниками Учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Хмельницкой области провели интересную беседу о людях героической профессии – спасателях, об их буднях и традициях спасательного дела. Во время активных игр и эстафет дети повторили правила пожарной безопасности, узнали природу огня и способы борьбы с ним.
Особое внимание организаторы уделили правилам обращения с подозрительными и взрывоопасными предметами, такими, как мины-ловушки. В непринужденной обстановке детишки активно получили новые полезные для жизни знания, общались, играли, проходили интересные квесты, составляли пазлы и рисовали.
В свою очередь психологи ГСЧС, в непринужденной атмосфере, помогали деткам переселенцев справиться с пережитыми ужасами войны. В глазах малыша снова засиял огонек радости и беззаботности.
Чрезвычайники совместно с педработниками Учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Хмельницкой области провели интересную беседу о людях героической профессии – спасателях, об их буднях и традициях спасательного дела. Во время активных игр и эстафет дети повторили правила пожарной безопасности, узнали природу огня и способы борьбы с ним.
Особое внимание организаторы уделили правилам обращения с подозрительными и взрывоопасными предметами, такими, как мины-ловушки. В непринужденной обстановке детишки активно получили новые полезные для жизни знания, общались, играли, проходили интересные квесты, составляли пазлы и рисовали.
В свою очередь психологи ГСЧС, в непринужденной атмосфере, помогали деткам переселенцев справиться с пережитыми ужасами войны. В глазах малыша снова засиял огонек радости и беззаботности.
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