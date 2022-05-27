Собор УПЦ принял решение о полной независимости от РПЦ

21:08 27 мая Киев, Украина





Собор УПЦ принял решение о полной самостоятельности и независимости украинской православной церкви. Также собор выразил несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны в Украине.

В постановлении, которое сегодня принял собор, говорится, что церковь осуждает войну России против Украины и выражает сочувствие всем пострадавшим.

"Выражаем несогласие с позицией патриарха московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине. Собор принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости УПЦ", – говорится в постановлении.

В начале мая русская православная церковь опубликовала речь патриарха Кирилла (Владимира Гундяева), в которой он, обращаясь к папе римскому Франциску, рассказал о «подлетном времени ракет» и расширении НАТО. Так в РПЦ решили «опровергнуть» интервью Франциска итальянскому изданию Corriere della sera. В интервью итальянской газете папа римский рассказал, что патриарх Кирилл во время недавнего разговора по видеосвязи в течение двадцати минут читал по бумажке и приводил аргументы, оправдывающие войну россии против Украины.



Глава поместной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всей Украины Епифаний призвал Вселенского патриарха (Константинопольского) и глав других поместных автокефальных православных церквей осудить за пропаганду войны и лишить престола патриарха Кирилла.



Митрополит в своем обращении уточнил, что нужно противостоять идеологии «русского мира», «фашистской, душегубской доктрине, завернутой в блестящую фофудью проповедей Кирилла Гундяева и его приспешников». Самого Гундяева Епифаний назвал «одним из создателей идеологии «русского мира», его пропагандистом и популяризатором».



Собор УПЦ проходил 27 мая в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре Феофания в Киеве под председательством главы церкви митрополита Онуфрия.