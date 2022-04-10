Соблюдение карантинных норм и законность проведения выборов будут контролировать 10 тысяч полицейских

20:47 20 ноября Киев, Украина

Около 10 тысяч полицейских во время второго тура местных выборов будут призваны охранять порядок на избирательных участках и следить за соблюдением законности.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.



"Реагирование на заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом, должно оставаться оперативным. Основная задача полиции - обеспечить безопасность граждан и проведения честных выборов. Мы будем пристально следить за соблюдением законности в день голосования и в период установления результатов выборов", - сказал в пятницу заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.



Он подчеркнул важность соблюдения карантинных мер на всех избирательных участках как работниками полиции, так и гражданами. "Полицейские будут следить за тем, чтобы все граждане носили правильно одетые средства защиты. Первоначально будут проводить профилактическую беседу, а в случае игнорирования замечания - составлять административные протоколы по правонарушителей", - подчеркнул Фацевич.