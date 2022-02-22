Собака Банана стала сертифицированным психологом-терапевтом

19:27 26 Май Киев, Украина

На Донетчине собака по кличке Банана стала сертифицированным психологом-терапевтом. Для получения квалификации животное со своим хозяином прошли специальное обучение и тестирование.

Об этом в среду, 26 мая, сообщила пресс-служба МВД.



Отмечается, что кинологическая пара успешно прошли обучение и тестирование в соответствии с международными стандартами по программе подготовки терапевтических собак.

"Обучение длилось с марта по апрель 2021 и составило 40 часов теоретических и 8 часов практических занятий. В этот период проходили тестирование, учились послушанию и принимали участие в практических терапевтических сессиях", - заявили в МВД.

Собака-психолог 20 мая успешно сдала итоговый экзамен, который проходил в Центральном районном центре социальной реабилитации детей с инвалидностью.