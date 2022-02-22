Собака Банана стала сертифицированным психологом-терапевтом

На Донетчине собака по кличке Банана стала сертифицированным психологом-терапевтом. Для получения квалификации животное со своим хозяином прошли специальное обучение и тестирование.
Об этом в среду, 26 мая, сообщила пресс-служба МВД.
Отмечается, что кинологическая пара успешно прошли обучение и тестирование в соответствии с международными стандартами по программе подготовки терапевтических собак.
Отмечается, что кинологическая пара успешно прошли обучение и тестирование в соответствии с международными стандартами по программе подготовки терапевтических собак.
Собака-психолог 20 мая успешно сдала итоговый экзамен, который проходил в Центральном районном центре социальной реабилитации детей с инвалидностью.
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