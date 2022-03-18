Со стороны украинско-белорусской границы гремят взрывы

В приграничных с Украиной городах Беларуси слышны взрывы.
Об этом пишут пользователи соцсетей.
Читатели из Барановичей сообщают о двух взрывах в районе Южного и задымлении в районе авиазавода или аэродрома.
"Кто есть из Парахонского или рядом? Говорят два взрыва и вертолет летает".
"В Столине почувствовали ударную волну, поэтому народ вышел на улицу или вылезли в окна. И самолет пошел в сторону Лунинцы-Барановичи".
"В Ганцевичах слышно было... 2 раза... В 23 с хвостиком... С промежутком в пару минут... И в Лунинце слышно было..."
"В Ляховичах также мне сообщает друг, был ощутимый взрыв. Дословно: "Только что у нас в Ляховичах бахнуло, возможно, самолет прошел барьер. Сразу сигнализация сработала в машинах. Ужас. Окна дрогнули".
Об этом пишут пользователи соцсетей.
Читатели из Барановичей сообщают о двух взрывах в районе Южного и задымлении в районе авиазавода или аэродрома.
"Кто есть из Парахонского или рядом? Говорят два взрыва и вертолет летает".
"В Столине почувствовали ударную волну, поэтому народ вышел на улицу или вылезли в окна. И самолет пошел в сторону Лунинцы-Барановичи".
"В Ганцевичах слышно было... 2 раза... В 23 с хвостиком... С промежутком в пару минут... И в Лунинце слышно было..."
"В Ляховичах также мне сообщает друг, был ощутимый взрыв. Дословно: "Только что у нас в Ляховичах бахнуло, возможно, самолет прошел барьер. Сразу сигнализация сработала в машинах. Ужас. Окна дрогнули".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии