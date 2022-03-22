Со столичных Броваров эвакуировано 4370 местных жителей. Фото

Полиция Киевщины продолжает эвакуацию населения с оккупированных территорий Броварского района.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
21 марта правоохранители совместно с органами местного самоуправления, спасателями и Красным Крестом вывезли граждан в более безопасные районы.
Так, из поселка Великая Дымерка удалось спасти более 4370 местных жителей, из которых 1873 детей.
Более 40 автобусов и около 640 частных автомобилей вывезли мирное население из блокады.
21 марта правоохранители совместно с органами местного самоуправления, спасателями и Красным Крестом вывезли граждан в более безопасные районы.
Так, из поселка Великая Дымерка удалось спасти более 4370 местных жителей, из которых 1873 детей.
Более 40 автобусов и около 640 частных автомобилей вывезли мирное население из блокады.
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