Со столичных Броваров эвакуировано 4370 местных жителей. Фото

12:14 22 марта Киев, Украина

Полиция Киевщины продолжает эвакуацию населения с оккупированных территорий Броварского района.
 
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

21 марта правоохранители совместно с органами местного самоуправления, спасателями и Красным Крестом вывезли граждан в более безопасные районы.

Так, из поселка Великая Дымерка удалось спасти более 4370 местных жителей, из которых 1873 детей.

Более 40 автобусов и около 640 частных автомобилей вывезли мирное население из блокады.

 
Фото: Со столичных Броваров эвакуировано 4370 местных жителей
Фото: Со столичных Броваров эвакуировано 4370 местных жителей 01