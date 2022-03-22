Со столичных Броваров эвакуировано 4370 местных жителей. Фото

12:14 22 марта Киев, Украина

Полиция Киевщины продолжает эвакуацию населения с оккупированных территорий Броварского района.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.



21 марта правоохранители совместно с органами местного самоуправления, спасателями и Красным Крестом вывезли граждан в более безопасные районы.



Так, из поселка Великая Дымерка удалось спасти более 4370 местных жителей, из которых 1873 детей.



Более 40 автобусов и около 640 частных автомобилей вывезли мирное население из блокады.



