Снова бабье лето: 22 и 23 октября погода порадует украинцев теплом

14:34 21 октября Киев, Украина

В четверг и пятницу в Украину вернется бабье лето.

Синоптики прогнозируют, что в последние два рабочих дня недели погода порадует украинцев теплом, местами температура воздуха будет достигать +20°.

Правда осеннее потепление будет недолгим, уже на выходных снова похолодает.

По-осеннему холодными будут оставаться и ночи. Осадков 22-23 октября также не будет. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, на юге страны ночью 7-12°, днем 16-21°.