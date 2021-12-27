Снижена стоимость е-Визы в Украину

17:24 19 Август Киев, Украина

Правительство проявило лояльность к прибывающим в Украину туристам и транзитным путешественникам, решением Кабмина стоимость визы для иностранных граждан снижена с 85 долларов до 20 долларов.



Кроме того, в дополнение к электронной визе для однократного въезда вводится е-Виза для двухразового въезда.



На замену разовой е-Визы стоимостью 85 долларов вводится:

разовая е-Виза стоимостью 20 долларов;

двухразовая е-Виза стоимостью 30 долларов.

Заявитель может оформить е-Визу в обычном или срочном порядке. В последнем случае ее стоимость удваивается.

Сроки оформления:



Сроки оформления е-Виз сократились - на замену действующего срока до 9 рабочих дней вводится срочное оформление (1 рабочий день) и обычная процедура (3 рабочих дня).



В пояснительной записке к проекту говорится, что по состоянию на сегодня МИД Украины осуществляет оформление разовых е-Виз по тарифной ставке 85 долларов гражданам 48 государств.