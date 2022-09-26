«Снеси меня полностью»: в Киеве запустили флешмоб за демонтаж памятников российским деятелям

«Его фигура четко подпадает под закон о декоммунизации, и еще с 2016 года Украинский институт национальной памяти призывает убрать монумент из сердца столицы. Краткая биография: член РКП(б) с 1918 года, командир бригады, затем дивизии в рядах Красной армии, в 1918-1919 годах командует войсками большевиков в боях против Армии УНР. В 1919 году назначен оккупационным большевистским режимом комендантом Киева», – написал активист.