«Снеси меня полностью»: в Киеве запустили флешмоб за демонтаж памятников российским деятелям
12:00 26 сентября Киев, Украина
В Киеве
запустили флешмоб
«Снеси меня полностью», в рамках которого призывают демонтировать памятники российским деятелям, сообщил один из инициаторов флешмоба Олег Слабоспицкий.
На памятнике Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко написали «Палач», «Убийца», «Воевал против УНР», «Демонтируй меня наконец».
«Его фигура четко подпадает под закон о декоммунизации, и еще с 2016 года Украинский институт национальной памяти призывает убрать монумент из сердца столицы. Краткая биография: член РКП(б) с 1918 года, командир бригады, затем дивизии в рядах Красной армии, в 1918-1919 годах командует войсками большевиков в боях против Армии УНР. В 1919 году назначен оккупационным большевистским режимом комендантом Киева», – написал активист.
На памятнике Александру Пушкину на проспекте Победы «Снеси меня» и «Демонтируй меня».
«Пушкин является символом русского империализма, олицетворением «великого могучего русского языка», маркером русского мира и идентичности. В своих произведениях Пушкин отрицал даже возможность украинской государственности и откровенно пропагандировал украинофобию, ненависть к украинцам и полякам», – отметил Слабоспицкий.
По его данным, в Киеве до сих пор остаются 10 памятных знаков в честь Пушкина. Посмотреть список всех памятников и памятных знаков в честь русских деятелей в Киеве можно здесь
. Их более 200 человек.
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