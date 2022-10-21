СНБО ввел санкции против украинских артистов

11:25 21 октября Киев, Украина

Под санкции попали 3600 физических и юридических лиц, которым среди прочего заблокировали активы.

Указ вступил в силу 19 октября. В нем указаны фамилии исполнительниц и ведущей. Среди звезд - Регина Тодоренко, Ани Лорак, Таисия Повалий и Анна Седокова. Кроме того, в списке есть бывшая украинская ведущая Снежана Егорова, которая откровенно поддерживала путина.

Все эти артисты не осудили российскую войну против Украины.
Санкции СНБО также коснулись российской ведущей Тины Канделаки, певцов и артистов Олега Газманова, Тимати, Николая Баскова, Стаса Михайлова, Надежды Бабкиной, Стаса Костюшкина, Юлии Чичериной, актеров Ивана Охлобыстина, Михаила Боярского, Сергея Безрукова, Михаила Пореченкова и других.

Всего в списке более 3600 физических и юридических лиц, которым заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили вывод капитала и лишили государственных наград.

Ведущая Катя Осадчая, которая в начале полномасштабного российского вторжения призывала звезд, живущих в рф, не умалчивать о геноциде, призналась, что отозвалась лишь одесситка Регина Тодоренко.