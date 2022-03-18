СНБО предупреждает о новом виде информационной угрозы со стороны оккупантов

17:22 15 марта Киев, Украина





Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.



В соцсетях активизировались пользователи-боты и "живые" аккаунты, которые рассылают в чатах сообщения с одинаковым содержанием или похожей конечной целью. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предупреждает о новом виде инфоугроз на информационном фронте во время войны в Украине.Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.В соцсетях активизировались пользователи-боты и "живые" аккаунты, которые рассылают в чатах сообщения с одинаковым содержанием или похожей конечной целью.

"Они пишут в чатах "только обстрелянных городов". Выявить их можно по одинаковым типовым сообщениям", – обращают внимание в Центре противодействия дезинформации.

Их цель – узнать степень поражения от бомбардировки в конкретном населенном пункте. Ответы на вопросы могут корректировать вражеские наступления.



Следовательно, пользователи соцсетей бессознательно могут поставить под угрозу жизнь украинских военных и гражданских.



Граждан просят ни в коем случае не сообщать никому точное место попадания снаряда и тем более не делать этого на всеобщее обозрение в соцсетях. Кроме того, СНБО призывает не выкладывать видео момента удара.