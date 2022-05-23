СНБО поручил провести аудит архитектурных памятников

19:44 20 августа Киев, Украина

Решением Совета нацбезопасноти, по всей Украине будет проведен аудит архитектурных памятников, а также восстановлена разрушенная усадьба Барбана в Киеве.

Об этом заявил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров на брифинге.

"Учитывая то, что произошло с усадьбой Барбана, Совет нацбезопасности и обороны принял несколько решений. Во-первых, дать оценку разрушению усадьбы Барбана. Если там есть какой-то уголовный элемент, то соответственно начать расследование. Во-вторых, восстановить разрушенный памятник. И это решения Совета нацбезопасности и обороны, которые касаются разных уровней: и полиции, и КГГА, и правительства, и местных советов по другим регионам. Подготовить аудит всех архитектурных ценностей по всей территории Украины ", - рассказал он.

Как сообщалось, в Киеве на улице Обсерваторной, 6, утром 20 августа снесли историческую усадьбу Барбана.