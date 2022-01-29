СНБО может наложить санкции в отношении телеканала "Наш"

11:13 27 Январь Киев, Украина

На телеканал «Наш», подконтрольный пророссийскому политику Евгению Мураеву , в ближайшее время будут наложены санкции Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Эту информацию обнародовали сразу несколько источников в СБУ и СНБО.



Служба безопасности Украины готовит соответствующие документы, которые будут переданы на рассмотрение СНБО. По данным спецслужбы, вышеупомянутый вещатель ведет системную пророссийскую пропаганду.



Следует напомнить, что в феврале 2021 года по решению СНБО на нардепа от ОПЗЖ, пророссийского политика Виктора Медведчука наложили санкции, заблокировав работу трех его телеканалов – «112 Украина», ZIK и NewsOne . Блокировка телеканалов произошла на основании действий правоохранительных органов .



Впоследствии владелец телеканала «Наш» Евгений Мураев выразил удовольствие тем, что большинство аудитории заблокированных телеканалов переключились на его вещатель.