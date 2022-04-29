Смерть ребенка в фонтане: в Днепре намерены штрафовать за купание в фонтанах

08:35 29 июля Киев, Украина

Днепре , после смертельного травмирования малолетнего ребенка в фонтане, начались проверки. Прокуратура города исследует местные фонтаны на предмет их безопасности.

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.



Отмечается, что из-за трагедии городские власти хотят запретить играть в фонтанах.



Тем временем, директор коммунального предприятия Днепровского горсовета Алексей Прохоров заявил, что фонтаны в принципе являются объектами повышенной опасности, и купаться в них опасно, сообщает Днепр.Оперативный.



"У нас есть один фонтан в городе, в том же сквере Прибрежный, который специально сконструирован для того, чтобы в нем купались дети. Там поверхность нескользкая, абсолютно безопасное строение, дети там могут вполне спокойно купаться", - сообщил он.



Чиновник добавил, что на ближайшей сессии горсовет Днепра может проголосовать за введение крупных штрафов за купание в фонтанах, а также установление предупреждающих табличек возле них.