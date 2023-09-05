Смерть мобилизованного в Одесской области: Омбудсмен взял дело под контроль

Дмитрий Лубинец прокомментировал смерть мобилизованного украинца в Одесской области, который умер после прибытия в воинскую часть. Омбудсмен взял дело под личный контроль.
Об этом сообщили в Офисе омбудсмена.
В частности, Лубинец направил письма государственным структурам для получения необходимой информации.
По его словам, досудебное следствие должно установить законность призыва на военную службу с учетом состояния здоровья потерпевшего и своевременность предоставления мужчине квалифицированной медицинской помощи после приступа эпилепсии.
Об этом сообщили в Офисе омбудсмена.
В частности, Лубинец направил письма государственным структурам для получения необходимой информации.
По его словам, досудебное следствие должно установить законность призыва на военную службу с учетом состояния здоровья потерпевшего и своевременность предоставления мужчине квалифицированной медицинской помощи после приступа эпилепсии.
Ранее о смерти мужчины сообщили местные паблики. Известно, что военные мобилизовали человека с инвалидностью с детства. Позже в воинской части у него произошло приступ эпилепсии и он скончался. Мужчине было 29 лет. В территориальном центре комплектации и социальной поддержки в пгт Ширяево Одесской области комментировать обстоятельства смерти местного жителя после мобилизации отказались.
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