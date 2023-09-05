Смерть мобилизованного в Одесской области: Омбудсмен взял дело под контроль

12:19 08 августа Киев, Украина





Об этом сообщили в Офисе омбудсмена.



В частности, Лубинец направил письма государственным структурам для получения необходимой информации.



По его словам, досудебное следствие должно установить законность призыва на военную службу с учетом состояния здоровья потерпевшего и своевременность предоставления мужчине квалифицированной медицинской помощи после приступа эпилепсии. Дмитрий Лубинец прокомментировал смерть мобилизованного украинца в Одесской области, который умер после прибытия в воинскую часть. Омбудсмен взял дело под личный контроль.Об этом сообщили в Офисе омбудсмена.В частности, Лубинец направил письма государственным структурам для получения необходимой информации.По его словам, досудебное следствие должно установить законность призыва на военную службу с учетом состояния здоровья потерпевшего и своевременность предоставления мужчине квалифицированной медицинской помощи после приступа эпилепсии.

"В случае выявления нарушений в соответствии с законодательством – виновные должны быть наказаны. Ведь безнаказанность приводит к новым правонарушениям", - подчеркнул омбудсмен.

Ранее о смерти мужчины сообщили местные паблики. Известно, что военные мобилизовали человека с инвалидностью с детства. Позже в воинской части у него произошло приступ эпилепсии и он скончался. Мужчине было 29 лет. В территориальном центре комплектации и социальной поддержки в пгт Ширяево Одесской области комментировать обстоятельства смерти местного жителя после мобилизации отказались.