Служба спасения открыла пункты обогрева на карпатских перевалах

13:27 04 Декабрь Киев, Украина

Обильные снегопады, сход лавин и ночные морозы сильно усложнили проезд по горным дорогам Карпат, особенно тяжелая ситуация сложилась на горных перевалах Прикарпатья. Для оказания необходимой помощи подразделения ГСЧС развернули на особо опасных участках мобильные пункты обогрева.

Пункты обогрева обустроили на Яблуницком перевале Надвирнянского района, Буковецком перевале Косовского района, Кривопольском перевале Верховинского района, Вишковськом перевале Калушского района.

Пункты обогрева имеют в своем распоряжении также автомобильную технику повышенной проходимости - полноприводные автомобили Урал, ГАЗ-66 и Зил-131, чтобы оказать помощь водителям в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье насмерть замерз бездомный мужчина.

Спасатели предупредили об ограниченной видимости в Карпатах