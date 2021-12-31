Служба помощи лицам, пострадавшим от насилия, появилась в Оболонском районе Киева

12:28 31 Декабрь Киев, Украина





Об этом сообщила зампреда КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.



Какую помощь оказывают в центре: В Оболонском районе Киева , по улице Попова, 1, открыли центр помощи пострадавшим от домашнего насилия или насилия по признаку пола.Об этом сообщила зампреда КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.Какую помощь оказывают в центре:

консультации и психологическая помощь;

привлечение специалистов других служб поддержки;

предоставление пострадавшему человеку информации о его правах;

проведение оценки потребностей пострадавшего;

экстренная психологическая помощь;

юридическая помощь.

Также можно связаться с работниками центра по телефону: 0976807721.

В Киеве уже работают два муниципальных приюта для женщин и детей и две кризисные комнаты для пострадавших от домашнего насилия. Кроме того, планируют открыть Барнахаус – центр для детей, пострадавших от насилия или ставших его свидетелями.



Пострадавшие от домашнего насилия в столице могут обращаться на горячую линию по номеру 1500 со стационарного или 0442721500 с мобильного.