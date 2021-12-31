Служба помощи лицам, пострадавшим от насилия, появилась в Оболонском районе Киева

В Оболонском районе Киева, по улице Попова, 1, открыли центр помощи пострадавшим от домашнего насилия или насилия по признаку пола.
Об этом сообщила зампреда КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.
Какую помощь оказывают в центре:
Об этом сообщила зампреда КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.
Какую помощь оказывают в центре:
- консультации и психологическая помощь;
- привлечение специалистов других служб поддержки;
- предоставление пострадавшему человеку информации о его правах;
- проведение оценки потребностей пострадавшего;
- экстренная психологическая помощь;
- юридическая помощь.
Также можно связаться с работниками центра по телефону: 0976807721.
В Киеве уже работают два муниципальных приюта для женщин и детей и две кризисные комнаты для пострадавших от домашнего насилия. Кроме того, планируют открыть Барнахаус – центр для детей, пострадавших от насилия или ставших его свидетелями.
Пострадавшие от домашнего насилия в столице могут обращаться на горячую линию по номеру 1500 со стационарного или 0442721500 с мобильного.
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