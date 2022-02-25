Слухи о подорожании электроэнергии - это фейк. Цены останутся прежними

В Министерстве энергетики Украины заверили, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей останутся неизменными до конца года.
Там добавили, что информация об увеличении цены, которую распространяют некоторые СМИ — недостоверна. Сейчас действуют тарифы, которые установила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Цены на электроэнергию для бытовых потребителей на первые 100 киловатт составляет 90 копеек, а сверх этой нормы — 1 гривну 68 копеек.
Там добавили, что информация об увеличении цены, которую распространяют некоторые СМИ — недостоверна. Сейчас действуют тарифы, которые установила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Цены на электроэнергию для бытовых потребителей на первые 100 киловатт составляет 90 копеек, а сверх этой нормы — 1 гривну 68 копеек.
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