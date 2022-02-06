Следствием повышения минималки может стать отмена субсидии

10:46 19 Сентябрь Киев, Украина

Министр финансов Сергей Марченко выдвинул предположение о том, что из-за повышения "минималки" до 6500 гривен, многие смогут платить за коммуналку без субсидий.



"Если сравнивать цифры субсидий этого года и следующего – то они одинаковые. В этом году скорректированные цифры на



По его словам, есть другие категории субсидаинтов, которые больше нуждаются, в поддержке государства - они будут обеспечены в полной мере субсидией для оплаты коммунальных услуг. "Если сравнивать цифры субсидий этого года и следующего – то они одинаковые. В этом году скорректированные цифры на субсидии – 37 млрд, в следующем – 36,6 млрд. Но есть нюанс – мы существенно увеличиваем минимальную зарплату и другие социальные показатели, определенные категории граждан смогут сами оплачивать и не будут субсидиантами", - отметил министр.По его словам, есть другие категории субсидаинтов, которые больше нуждаются, в поддержке государства - они будут обеспечены в полной мере субсидией для оплаты коммунальных услуг.



В следующем году запланированы два этапа повышения минимальной зарплаты - с января и с июля - до 6000 и 6500 гривен. На это понадобится 41 миллиард гривен.